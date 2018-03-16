ФИФА одобрила использование системы видеоповторов на ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация одобрила использование системы видеоповторов на Чемпионате Мира 2018 года.

Таким образом, мундиаль в России станет первым в истории, на котором арбитрам будет помогать система VAR.

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