ФИФА одобрила изменения в правила, касающиеся выступления игроков за сборные

Конгресс ФИФА решил, что игроки сборных могут менять национальную команду. Об этом сообщает журналист BBC Пирс Эдвардс.

Теперь футболисты смогут перейти в другую сборную, если они сыграли один официальный матч за страну. Единственным условием может стать то, чтобы это не была финальная игра, например, чемпионата мира.

22-й Чемпионат Мира по футболу состоится в 2022 году в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира.

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