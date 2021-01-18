ФИФА огласил вердикт по апелляции защитника "Атлетико" Триппьера

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ФИФА огласил вердикт по апелляции защитника "Атлетико" Триппьера

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение по апелляции английского защитника мадридского "Атлетико" Кирана Триппьера, который был дисквалифицирован на 10 недель за игру на тотализаторе.

"ФИФА одобрила санкции, наложенные на Триппьера Футбольной ассоциацией Англии. Дисквалификация распространяется на все официальные турниры", - говорится в заявлении ФИФА.

В нынешнем сезоне 30-летний Триппьер провел за "Атлетико" 19 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативных передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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