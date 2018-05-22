ФИФА огласила итоги расследования о нарушении антидопинговых правил футболистами сборной России

ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил футболистами сборной России, сообщает официальный сайт организации.

После изучения публикаций юриста Ричарда Макларена было обнаружен отсутствие запрещенных веществ в допинг-пробах российских игроков, которые примут участие в Чемпионате Мира-2018.

Таким образом все футболисты сборной России признаны "чистыми".

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