ФИФА огласила список главных открытий ЧМ-2018

ФИФА на своём официальном сайте огласила список главных открытий Чемпионата Мира 2018 года.

Так, в перечень из пяти футболистов вошли Киран Триппьер (Англия), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония), Каспер Шмейхель (Дания) и Йерри Мина (Колумбия).

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