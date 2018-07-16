ФИФА огласила список главных открытий ЧМ-2018

Теги йерри минаденис черышевкиран триппьеркаспер шмейхель

ФИФА огласила список главных открытий ЧМ-2018

ФИФА на своём официальном сайте огласила список главных открытий Чемпионата Мира 2018 года.

Так, в перечень из пяти футболистов вошли Киран Триппьер (Англия), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония), Каспер Шмейхель (Дания) и Йерри Мина (Колумбия).

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