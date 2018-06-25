ФИФА определила лучшего игрока матча Иран - Португалия

ФИФА назвала лучшего футболиста игры между сборными Ирана и Португалии.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, им стал вингер португальцев Рикарду Куарежма, на счету которого забитый гол.

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