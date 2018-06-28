ФИФА определила лучшего игрока матча Панама - Тунис
Форварда Туниса Фахреддина Бен-Юссефа признали лучшим футболистом матча с Панамой (2:1).
Отметим, что нападающий забил первый гол своей сборной в матче, тем самым сравняв счет.
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