ФИФА определила лучшего игрока матча Япония - Польша

ФИФА назвала лучшего футболиста игры между сборными Японии и Польши.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, им стал автор единственного гола в матче Ян Беднарек.

Читайте также: Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек. | http://soccernews.ru