ФИФА определила лучшего игрока матча Япония - Польша

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ФИФА определила лучшего игрока матча Япония - Польша

ФИФА назвала лучшего футболиста игры между сборными Японии и Польши.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, им стал автор единственного гола в матче Ян Беднарек.

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