ФИФА определила лучшего молодого игрока ЧМ-2018

Теги килиан мбаппефранция

ФИФА определила лучшего молодого игрока ЧМ-2018ФИФА определила лучшего молодого игрока завершившегося Чемпионата Мира в России.

Так, награда в данной номинации досталась форварду сборной Франции Килиану Мбаппе. 19-летний нападающий "трехцветных" в семи матчах турнира отметился четырьмя результативными ударами.

Напомним,  ФИФА назвала лучшего вратаря ЧМ-2018. | soccernews.ru

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