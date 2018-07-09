ФИФА определила победителей ЧМ-2018 ещё в трёх номинациях
ФИФА определила победителей Чемпионата Мира 2018 года ещё в трёх номинациях.
Так, самым бьющим футболистом мундиаля стал бразилец Неймар (27 ударов по воротам), самым пасующим - испанец Серхио Рамос (485 точных передач), а больше всех сейвов сделал мексиканский вратарь Гильермо Очоа (25).
Не пропустите: ФИФА назвала самую атакующую и самую пасующую сборную ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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