ФИФА определила победителей ЧМ-2018 ещё в трёх номинациях

Теги неймаргильерме очоасерхио рамос

ФИФА определила победителей ЧМ-2018 ещё в трёх номинациях

ФИФА определила победителей Чемпионата Мира 2018 года ещё в трёх номинациях.

Так, самым бьющим футболистом мундиаля стал бразилец Неймар (27 ударов по воротам), самым пасующим - испанец Серхио Рамос (485 точных передач), а больше всех сейвов сделал мексиканский вратарь Гильермо Очоа (25).

Не пропустите: ФИФА назвала самую атакующую и самую пасующую сборную ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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