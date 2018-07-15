ФИФА определила победителя в номинации "Честная игра" ЧМ-2018

ФИФА определила победителя в номинации "Честная игра" на завершившемся Чемпионате Мира в России.

Так, награда "Fair Play Trophy" досталась сборной Испании. В четырех матчах турнира игроки "красной фурии" получили от арбитров только два предупреждения.

Напомним, ФИФА определила лучшего молодого игрока ЧМ-2018. | soccernews.ru