ФИФА определила самую сильную и самую слабую группу ЧМ-2018

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ФИФА определила самую сильную и самую слабую группу ЧМ-2018

ФИФА определила самую сильную и самую слабую группу Чемпионата Мира 2018 года.

Так, самой сильной признана группа E, в которой сразятся сборные Бразилии, Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Самой слабой же стала группа A с национальными командами России, Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

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комментарии
Аллигатор

Очень грустно, что мы 100% не выйдем из самой слабой группы .... Дай-то бог. если хоть 1 гол забьем в 3 матчах ... Эхе-хеее .... докатились ...

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3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
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2 Япония 0 0
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