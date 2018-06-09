ФИФА определила самую сильную и самую слабую группу ЧМ-2018

ФИФА определила самую сильную и самую слабую группу Чемпионата Мира 2018 года.

Так, самой сильной признана группа E, в которой сразятся сборные Бразилии, Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Самой слабой же стала группа A с национальными командами России, Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

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