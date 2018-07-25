ФИФА определила самый красивый гол Чемпионата Мира-2018

6 Теги франциябенжамен павар

ФИФА определила самый красивый гол Чемпионата Мира-2018

Лучшим голом Чемпионата Мира-2018 признан мяч, забитый защитником сборной Франции Бенжаменом Паваром, сообщает официальный инстаграм ФИФА.

Футболист отметился классным голом ударом издали в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины (4:3). Благодаря его голу Франция сравняла счет в матче, а затем добилась победы.

Не пропустите: ФИФА обнародовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков. | http://soccernews.ru

Комментарии
Сварщик

Самый красавец от Черышева в ворота Хорватов!

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Сварщик

Самый красавец от Черышева в ворота Хорватов!

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alexfor

4-3 счет был, а не 4-2

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Бард Хари

Интересно, чем же он так хорош?

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Влад

1. Закрученная траектория 2. Удар без обработки 3. Дальнее расстояние

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Богдан

Такой же удар от Начо был.

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