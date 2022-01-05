ФИФА определила трех претендентов на приз лучшему вратарю года

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала трех претендентов на приз The Best, вручаемый лучшему вратарю по итогам года.

В финальную тройку номинантов вошли Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария") и Эдуар Менди ("Челси"). Церемония вручения награды состоится 17 января.

В минувшем сезоне Доннарумма стал чемпионом Европы в составе сборной Италии, Менди выиграл Лигу чемпионов с "Челси", а Нойер завоевал золотые медали Бундеслиги в составе "Баварии".

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