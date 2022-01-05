ФИФА определила трех претендентов на приз лучшему вратарю года

Теги джанлуиджи доннаруммапсжэдуар мендичелсимануэль нойербавария мюнхен

ФИФА определила трех претендентов на приз лучшему вратарю года

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала трех претендентов на приз The Best, вручаемый лучшему вратарю по итогам года.

В финальную тройку номинантов вошли Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария") и Эдуар Менди ("Челси"). Церемония вручения награды состоится 17 января.

В минувшем сезоне Доннарумма стал чемпионом Европы в составе сборной Италии, Менди выиграл Лигу чемпионов с "Челси", а Нойер завоевал золотые медали Бундеслиги в составе "Баварии".

Не пропустите: В Польше высказались о возможном назначении Шевченко на пост главного тренера национальной сборной. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" наметил грандиозные трансферные планы на лето

"Реал" наметил грандиозные трансферные планы на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов