ФИФА определила тройку финалистов на звание лучшего тренера 2019 года

Теги юрген клоппмаурисио почеттинохосеп гвардиола

ФИФА определила тройку финалистов на звание лучшего тренера 2019 года

Стало известно, какие тренеры будут бороться за звание лучшего тренера 2019 года.

В список претендентов вошли Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм").

В прошлом году лучшим тренером стал Дидье Дешам, возглавляющий сборную Франции. Тогда за награду также боролись Златко Далич (Хорватия) и Зинедин Зидан ("Реал").

Церемония вручения пройдет в Милане 23 сентября.

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