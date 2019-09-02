ФИФА определила тройку финалистов на звание лучшего тренера 2019 года

Стало известно, какие тренеры будут бороться за звание лучшего тренера 2019 года.

В список претендентов вошли Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм").

В прошлом году лучшим тренером стал Дидье Дешам, возглавляющий сборную Франции. Тогда за награду также боролись Златко Далич (Хорватия) и Зинедин Зидан ("Реал").

Церемония вручения пройдет в Милане 23 сентября.

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