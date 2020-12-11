ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего вратаря года

ФИФА назвала финальную тройку претендентов на награду The Best, которую получит лучший голкипер мира по итогам 2020 года.

Приз достанется Алиссону ("Ливерпуль", Бразилия), Мануэлю Нойеру ("Бавария", Германия) или Яну Облаку ("Атлетико", Словения).

Имя победителя будет названо 17 декабря в ходе церемонии награждения, которая из-за пандемии пройдёт в онлайн-формате.

В прошлом году обладателем статуэтки FIFA The Best стал Алиссон.

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