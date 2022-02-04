ФИФА определилась с позицией по поводу участия Эриксена в ЧМ-2022

Теги брентфордкристиан эриксенданияфифа

ФИФА определилась с позицией по поводу участия Эриксена в ЧМ-2022

Фото инстаграм Кристиана Эриксена

Новичок "Брентфорда" Кристиан Эриксен сможет сыграть на ЧМ-2022, если тренерский штаб сборной Дании вызовет его на турнир.

Как сообщает The Times, у ФИФА нет планов запрещать 29-летнему футболисту участие в мундиале.

Единственное условие - успешное прохождение кардиологического обследования накануне старта мирового первенства.

Напомним, что в июне во время матча Евро-2020 Эриксен пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

Не пропустите: Футбол могут убрать из программы летней Олимпиады: названа причина. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ

Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов