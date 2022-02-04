ФИФА определилась с позицией по поводу участия Эриксена в ЧМ-2022

Фото инстаграм Кристиана Эриксена

Новичок "Брентфорда" Кристиан Эриксен сможет сыграть на ЧМ-2022, если тренерский штаб сборной Дании вызовет его на турнир.

Как сообщает The Times, у ФИФА нет планов запрещать 29-летнему футболисту участие в мундиале.

Единственное условие - успешное прохождение кардиологического обследования накануне старта мирового первенства.

Напомним, что в июне во время матча Евро-2020 Эриксен пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

Не пропустите: Футбол могут убрать из программы летней Олимпиады: названа причина. | http://soccernews.ru