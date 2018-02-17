ФИФА опубликовала результаты перепроверки допинг-проб игроков сборной России

Международная федерация футбола опубликовала результаты перепроверки допинг-проб игроков сборной России.

Как информирует официальный сайт организации, повторный анализ допинг-проб, взятых у футболистов российской национальной команды во время Чемпионатов Европы 2012-го и 2016-го годов, Чемпионата Мира 2014-го года и Кубка Конфедераций 2017-го года, не обнаружил ни одного случая с положительным результатом.

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