ФИФА опубликовала результаты перепроверки допинг-проб игроков сборной России
Международная федерация футбола опубликовала результаты перепроверки допинг-проб игроков сборной России.
Как информирует официальный сайт организации, повторный анализ допинг-проб, взятых у футболистов российской национальной команды во время Чемпионатов Европы 2012-го и 2016-го годов, Чемпионата Мира 2014-го года и Кубка Конфедераций 2017-го года, не обнаружил ни одного случая с положительным результатом.
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