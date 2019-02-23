ФИФА опубликовала заявление касательно избрания Дюкова президентом РФС
ФИФА опубликовала заявление касательно избрания Александра Дюкова президентом Российского футбольного союза.
"ФИФА поздравляет Александра Дюкова с его избранием в качестве президента Российского футбольного союза. Мы осведомлены, что господин Дюков представил всестороннюю программу, включающую в себя важные моменты футбольного развития и управления, которые также являются задачами для ФИФА Vision 2.0. Наследие Чемпионата Мира 2018 года приведёт ко многим футбольным проектам, которые сохранят устойчивое влияние на общество в стране. Мы с нетерпением ожидаем работы с господином Дюковым и дальнейшего укрепления сотрудничества между ФИФА и РФС в то время, когда целая страна с энтузиазмом и страстью увлечена футболом после лучшего Чемпионата Мира в истории", - говорится в заявлении ФИФА.
Напомним, что Дюков был единогласно выбран на пост президента РФС в виду отсутствия других кандидатов. Его полномочия на этой должности будут действовать до 2021 года.
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