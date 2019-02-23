ФИФА опубликовала заявление касательно избрания Дюкова президентом РФС

Теги фифарфсалександр дюков

ФИФА опубликовала заявление касательно избрания Дюкова президентом РФС

ФИФА опубликовала заявление касательно избрания Александра Дюкова президентом Российского футбольного союза.

"ФИФА поздравляет Александра Дюкова с его избранием в качестве президента Российского футбольного союза. Мы осведомлены, что господин Дюков представил всестороннюю программу, включающую в себя важные моменты футбольного развития и управления, которые также являются задачами для ФИФА Vision 2.0. Наследие Чемпионата Мира 2018 года приведёт ко многим футбольным проектам, которые сохранят устойчивое влияние на общество в стране. Мы с нетерпением ожидаем работы с господином Дюковым и дальнейшего укрепления сотрудничества между ФИФА и РФС в то время, когда целая страна с энтузиазмом и страстью увлечена футболом после лучшего Чемпионата Мира в истории", - говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, что Дюков был единогласно выбран на пост президента РФС в виду отсутствия других кандидатов. Его полномочия на этой должности будут действовать до 2021 года.

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