ФИФА опубликовала заявление касательно избрания Дюкова президентом РФС

ФИФА опубликовала заявление касательно избрания Александра Дюкова президентом Российского футбольного союза.

"ФИФА поздравляет Александра Дюкова с его избранием в качестве президента Российского футбольного союза. Мы осведомлены, что господин Дюков представил всестороннюю программу, включающую в себя важные моменты футбольного развития и управления, которые также являются задачами для ФИФА Vision 2.0. Наследие Чемпионата Мира 2018 года приведёт ко многим футбольным проектам, которые сохранят устойчивое влияние на общество в стране. Мы с нетерпением ожидаем работы с господином Дюковым и дальнейшего укрепления сотрудничества между ФИФА и РФС в то время, когда целая страна с энтузиазмом и страстью увлечена футболом после лучшего Чемпионата Мира в истории", - говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, что Дюков был единогласно выбран на пост президента РФС в виду отсутствия других кандидатов. Его полномочия на этой должности будут действовать до 2021 года.

Не пропустите: "Зенит" поздравил Дюкова с избранием на пост президента РФС. | http://soccernews.ru