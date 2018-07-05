ФИФА оштрафовала Кутепова

ФИФА оштрафовала защитника сборной России Илью Кутепова на 7,5 тысяч франков, что эквивалентно 477300 рублям.

Центрбек наказан за "удержание соперника". Стоит отметить, что это один из немногих видов фолов, который, согласно регламенту ФИФА, влечёт за собой денежное взыскание после матча.

Кутепов во втором тайме поединка 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании таким нарушением остановил полузащитника "Фурии Рохи" Иско.

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