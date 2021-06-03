ФИФА оштрафовала "ПСЖ" на 9 тысяч евро

Фото: инстаграм "ПСЖ"/Автор неизвестен

ФИФА наложила штраф на "ПСЖ" за нарушения при трансфере форварда Мауро Икарди из "Интера".

Напомним, что в 2019 году аргентинец перешел в парижский клуб на правах аренды с правом выкупа за 50 млн евро плюс 22 млн бонусов.

Отмечается, что в договоре между клубами было прописано, что в случае продажи Икарди в другой итальянский клуб летом 2020-го "ПСЖ" должен был выплатить "Интеру" еще 15 млн евро.

Данный пункт нарушает правила ФИФА о влиянии третьей стороны на трансферы. Кроме того, французский клуб не сообщил о данном соглашении в уполномоченный орган.

За это нарушение ФИФА обязала "ПСЖ" выплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков (9 121 евро)

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