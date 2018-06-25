ФИФА оштрафовала трёх игроков сборной Швейцарии за провокационные жесты в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Сербии.

Как сообщает Sky Sports, под санкции попали Гранит Джака, Джердан Шакири и Штефан Лихтштайнер. Все трое, празднуя голы в ворота сербов, показывали орла с флага Албании.

Изначально футболистам грозила двухматчевая дисквалификация, однако ФИФА решила их не наказывать настолько сурово.

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