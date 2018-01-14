ФИФА осудила слова Джикии о "шоколадках"

ФИФА осудила твит защитника "Спартака" Георгия Джикии, сообщает Sky Sports.

"ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в твиттере московского "Спартака". Как многократно говорилось ранее, любая форма дискриминации в пределах поля и вне его неприемлема, такому нет места в футболе. Что касается рассмотрения этого случая – это попадает в сферу ответственности национальной структуры (РФС). Просим обратить внимание, что на собрании в мае 2017 года совет ФИФА подчеркивал, что ассоциации-члены и судьи должны быть готовы применять жесткие принципы, имея дело с инцидентами расистского характера.

Кроме того, стоит также отметить, что начиная с Кубка конфедераций-2017 ФИФА ввела трехступенчатую процедуру для рассмотрения происшествий, связанных с дискриминацией, а также стала задействовать антидискриминационных наблюдателей на всех матчах в рамках официальных турниров", – говорится в заявлении ФИФА.

Ранее Джикия в шутку назвал бразильских легионеров "Спартака" "шоколадками".

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