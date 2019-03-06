ФИФА отчиталась о своих доходах за последний четырехлетний цикл

Международная федерация футбола (ФИФА) рассказала, о доходе за последние четыре года. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным издания, доход ФИФА с 2015 года составил 6,4 миллиарда долларов, а размер наличных резервов организации увеличились до рекордной суммы в 2,74 миллиарда.

Отмечается, оклад Инфантино составляет 1,9 миллиона долларов, в то время как его предшественник Зепп Блаттер в 2015 году получал 3 млн долларов.

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