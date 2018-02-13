ФИФА отказала Неймару в иске на 40 миллионов евро к "Барселоне"

Нападающий ПСЖ Неймар пытался отсудить 40 миллионов евро у своего бывшего клуба "Барселоны", сообщает Sport.es.

Футболист должен был получить эту сумму в качестве бонуса за лояльность к каталонскому клубу. Впрочем через год форвард перешел в ПСЖ и каталонцы отказались платить ему. В итоге бразилец подал жалобу в ФИФА, но получил отказ.

Стоит отметить, что "Барселона", в свою очередь, хочет отсудить у 26-летнего Неймара 75 миллионов евро, которые он получил за продление контракта.

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