ФИФА отказалось признавать Лукаку лучшим бомбардиром сборной Бельгии в истории

ФИФА не признает форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

По версии Международной федерации футбола, на счету 24-летнего нападающего "красных дьяволов" на сегодняшний день значится не 31 забитый мяч, как было заявлено ранее, а на три гола меньше. Все дело в том, что ФИФА признала несостоявшимся товарищеский матч между сборными Бельгии и Люксембургом, состоявшийся летом 2014-го года, из-за того, что в этой игре тогдашний наставник первых Марк Вильмотс вместо разрешенных шести замен сделал семь.

Отметим, что сама встреча четырехлетней давности закончилась победой команды Лукаку со счетом 5:1, а сам форвард тогда отметился хет-триком.

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