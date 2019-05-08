ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферный бан

ФИФА вынесла решение по апелляции лондонского "Челси", который пытался оспорить трансферный запрет.

Сообщается, что наказание английского клуба остаётся в силе. "Синим" запрещено регистрировать новых футболистов летом 2019 года и в январе 2020-го.

Теперь "Челси" имеет право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что санкции в отношении клуба введены в связи с нарушениями, связанными со сделками по несовершеннолетним игрокам.

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