ФИФА отклонила апелляцию "Лестера" по делу Адриена Силвы

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ФИФА отклонила апелляцию "Лестера" по делу Адриена Силвы

Международная федерация футбола отклонила апелляцию "Лестера" на регистрацию португальского полузащитника Адриена Силвы, сообщает BBC.

ФИФА не убедили аргументы "лис", поэтому 28-летний футболист сможет выступать за английский клуб только с января 2018 года.

Напомним, что "Лестер" опоздал с регистрацией трансфера Силвы на 14 секунд.

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