ФИФА открыла дисциплинарное дело против сборной Германии, сообщает Reuters.

По информации агентства, причиной разбирательства стало празднование победного гола в матче с Швецией прям перед скамейкой соперника.

Наказание могут понести главные фигуранты этого инцидента - менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау и пресс-секретарь "Бундестим" Ульрих Фойгт.

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