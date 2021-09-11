ФИФА отменила санкции против бразильских игроков из АПЛ

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отказалась от своих претензий в адрес клубов АПЛ, пишет The Guardian.

По сведениям издания, в ходе переговоров, которые длились несколько дней, стороны смогли прийти к консенсусу.

В связи с этим ФИФА отменила санкции в отношении бразильцев, играющих в чемпионате Англии. Они смогут выйти на поле в ближайшем туре.

Ранее CBF добилась наказания для клубов АПЛ из-за отказа отпускать своих футболистов в бразильскую сборную.

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