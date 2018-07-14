ФИФА отметила достижение Азара

ФИФА отметила достижение вингера сборной Бельгии Эдена Азара.

"Эден Азар в третий раз на турнире становится лучшим игроком матча Bud. Отличное достижение" - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте организации.

Напомним, что ФИФА выбирала лучшим Азара в матчах бельгийцев против Туниса, Японии и Англии. Всего полузащитник "Челси" провёл на мундиале шесть игр.

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