ФИФА отреагировала на двойной сейв защитника "Ростова" Чернова в матче с "Локомотивом"

Пресс-служба ФИФА оценила действия защитника "Ростова" Евгения Чернова в недавнем матче РПЛ против "Локомотива".

Напомним, что игрок "жёлто-синих" совершил двойной сейв в концовке встречи - один ногой, а второй телом.

"Мы не удивлены, что это потрясающее двойное спасение ворот от игрока "Ростова" Евгения Чернова так вам приглянулось. Спасибо, что прислали!" - говорится в публикации в твиттере ФИФА.

We're not surprised this amazing double goal-line clearance from Rostov's Evgeny Chernov caught your eye. Thanks for sending it in! #WeLiveFootball



