ФИФА отреагировала на слухи о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022

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ФИФА отреагировала на слухи о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022

Пресс-служба ФИФА сделала заявление касательно возможного отстранения сборной России от участия в ЧМ-2022.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в манипуляциях с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

Если 9 декабря исполком WADA утвердит весь пакет предложенных санкций, то российская сборная сможет выступить на ближайшем мундиале только в качестве нейтральной команды без флага и гимна.

"Мы будем ждать окончательного рассмотрения Исполнительным комитетом WADA по этому вопросу. Пока ФИФА не будет принимать какие-либо решения. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF", - сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.

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