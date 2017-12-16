ФИФА отстранила президента Бразильской футбольной конфедерации

ФИФА на своём официальном сайте объявила об отстранении от любой футбольной деятельности президента Бразильской футбольной конфедерации Марко Поло дель Неро.

76-летнего функционера подозревают в коррупции. Срок дисквалификации составляет 90 дней с возможностью продления ещё на 45 дней.

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