ФИФА ответила на апелляцию "Челси" о запрете на трансферы



ФИФА отклонила просьбу лондонского "Челси" отложить запрет на трансферы на время апелляции, сообщает Sky Sports.

Таким образом, трансферный запрет для лондонского клуба до лета 2020 года оставлен в силу.

В связи с этим, "Челси", скорее всего, попытается оспорить запрет в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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