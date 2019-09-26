ФИФА ответила на обвинения Судана в махинациях при голосовании за лучшего игрока года

Теги барселоналионель мессифифасуданвирджил ван дейк

ФИФА ответила на обвинения Судана в махинациях при голосовании за лучшего игрока года

Пресс-служба ФИФА прокомментировала обвинения главного тренера сборной Судана Здравко Логарушича в махинациях при выборе лучшего футболиста года.

"Мы перепроверили бланки для голосования, предоставленные Суданской футбольной ассоциацией, - все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос", - приводят заявление пресс-службы ФИФА российские СМИ.

Ранее Логарушич утверждал, что отдал голоса футболистам "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, Садио Мане и Вирджилу ван Дейку, однако в официальном отчёте ФИФА его тройку возглавляет форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Напомним, что победителем голосования стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который набрал 46 очков. Вторым стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38), третьим - форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (36).

Не пропустите: ФИФА выступила с заявлением по поводу не учета голосов членов египетской федерации за Салаха. | http://soccernews.ru

 
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