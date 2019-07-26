ФИФА озвучила даты проведения Клубного Чемпионата Мира-2019

Стало известно, когда пройдёт Клубный Чемпионат Мира 2019 года.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, турнир состоится в Катаре в период с 11 по 21 декабря.

Стоит отметить, что уже определены 5 из 7 участников соревнования - это "Ливерпуль" (Англия), "Монтеррей" (Мексика), "Эсперанс" (Тунис), "Аль-Садд" (Катар) и "Йеген Спорт" (Новая Каледония). Позднее к ним присоединятся победители Кубка Либертадорес и Азиатской Лиги Чемпионов.

Напомним, что действующим триумфатором КЧМ является мадридский "Реал".

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