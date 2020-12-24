ФИФА перенесла два молодежных чемпионата мира

ФИФА приняла решение о переносе двух Чемпионатов мира из-за пандемии коронавируса.

По сведениям Reuters, мундиаль среди молодежных сборных до 20 лет в Индонезии, который должен был пройти с 20 мая по 12 июня 2021 года, был перенесен на 2023 год.

Также на 2023 год был перенесен чемпионат мира среди сборных до 17 лет в Перу.

Напомним, что ЧМ-2022 планируют провести с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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