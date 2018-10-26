ФИФА перенесла Кубок африканских наций-2023 на лето
ФИФА определилась по срокам проведения Кубка африканских наций.
Как сообщает официальный сайт ФИФА, КАН-2023 пройдет летом, вместо ранее планируемого января-февраля. Напомним, что турнир принимает Гвинейская Республика.
Последним победителем КАН, который проходил в 2017 году, является сборная Камеруна.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Конго
|3
|7
|2
|Экваториальная Гвинея
|3
|5
|3
|Габон
|3
|3
|4
|Буркина Фасо
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Тунис
|3
|5
|2
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|3
|Кабо-Верде
|3
|3
|4
|Замбия
|3
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|Гана
|3
|6
|2
|Алжир
|3
|6
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Южно-Африканская Республика
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|3
|5
|2
|Гвинея
|3
|3
|3
|Мали
|3
|3
|4
|Камерун
|3
|2