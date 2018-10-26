ФИФА перенесла Кубок африканских наций-2023 на лето

ФИФА определилась по срокам проведения Кубка африканских наций.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, КАН-2023 пройдет летом, вместо ранее планируемого января-февраля. Напомним, что турнир принимает Гвинейская Республика.

Последним победителем КАН, который проходил в 2017 году, является сборная Камеруна.

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