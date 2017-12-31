ФИФА планирует выйти на связь с Родченковым

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ФИФА планирует выйти на связь с РодченковымМеждународная федерация футбола планирует выйти на связь с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

Как информирует AFP, ФИФА намерена связаться с 59-летним специалистов, который активно дает показания о поддержке российским правительством допинговой программы, после того, как Всемирное антидопинговое агентство повторно перепроверит проблемные проблемы некоторых из игроков из страны, которая будет хозяйкой ЧМ-2018.

Напомним, Черчесов поздравил болельщиков с Новым годом. | soccernews.ru

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