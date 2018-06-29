ФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018

1 Теги фифадиего марадонаджанни инфантиночемпионат мира

ФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018

ФИФА платит легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне за присутствие на ЧМ-2018, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, за один день, проведённый в России, чемпион мира 1986 года зарабатывает 11 тысяч евро, также ФИФА покрывает все расходы аргентинца.

Стоит отметить, что Марадона входит в так называемый "пул легенд", сформированный президентом ФИФА Джанни Инфантино

Не пропустите: Марадона через фейсбук сообщил о своем состоянии. | http://soccernews.ru

Комментарии
Strateg

И кокс выделяет по-ходу))

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов