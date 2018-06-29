ФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018

ФИФА платит легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне за присутствие на ЧМ-2018, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, за один день, проведённый в России, чемпион мира 1986 года зарабатывает 11 тысяч евро, также ФИФА покрывает все расходы аргентинца.

Стоит отметить, что Марадона входит в так называемый "пул легенд", сформированный президентом ФИФА Джанни Инфантино.

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