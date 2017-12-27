ФИФА поблагодарила Мутко

Международная федерация футбола поблагодарила президента РФС Виталия Мутко, временно покинувшего свой пост, за вклад в подготовку к проведению Чемпионата Мира 2018-го года.

"ФИФА благодарит господина Мутко за неоценимый вклад в подготовку к Чемпионату Мира. Мы продолжим работать в тесном сотрудничестве с оргкомитетом при новом руководстве, а также с правительством России, Российским футбольным союзом и городами-организаторами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле", - сказано в заявлении ФИФА.

Напомним, Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018.