ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

ФИФА сегодня, 16 декабря, подала в суд на экс-президента Зеппа Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Об этом сообщает пресс-служба организации.

ФИФА хочет, чтобы бывшие чиновники вернули 1,6 миллиона евро, выплаченных Блаттером Платини в 2011 году. Федеральный верховный суд Швейцарии признал, что данный перевод был "неоправданным платежом".

Если иск будет удовлетворен, то выплаченные деньги пойдут на развитие футбола.

Напомним, Блаттера и Платини отстранили от футбольной деятельности в 2015 году на 8 лет. Однако после апелляций срок был сокращен до 6 лет.

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