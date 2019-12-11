ФИФА подаст иск против Блаттера и Платини

ФИФА готовится подать в суд на экс-главу Йозефа Блаттера и экс-президента УЕФА Мишеля Платини.

"Руководство ФИФА должно обратиться к властям Швейцарии, чтобы два миллиона швейцарских франков, которые были необоснованно уплачены Блаттером Платини, были возвращены в ФИФА", - заявили в комитете по управлению ФИФА.

Стоит напомнить, что Платини собирается обратиться в суд, чтобы УЕФА выплатил ему 7,2 миллиона евро задолженности по зарплате и премиальные, которые были предусмотрены в его договоре.

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