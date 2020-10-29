ФИФА поддержала норвежского судью, совершившего каминг-аут

ФИФА выступила с заявлением в поддержку футбольного арбитра Тома Хагена, который на прошлой неделе признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"ФИФА поддерживает Хагена за его смелый поступок. Каминг-аут активного участника игры и позитивная реакция, которую он вызвал, являются сигналом в пользу разнообразия. Футбол должен быть для всех, и храбрый шаг Хагена важен тем, что он показал путь, позволил всем чувствовать себя в безопасности и желанными гостями в нашей игре", - сказал директор по социальной ответственности и образованию ФИФА Джойс Кук.

42-летний норвежский рефери продолжает работать в чемпионате своей страны, до сезона 2015/16 он обслуживал матчи еврокубков.

В 2013 году Хаген судил матч квалификации ЧМ-2014 между сборными России и Северной Ирландии, а также игру "Зенита" и "Порту" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

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