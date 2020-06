ФИФА показала, как Месси, Мбаппе и Неймар выглядели бы 50 лет назад

ФИФА отмечает 50-летие Чемпионата Мира 1970 года и по этому случаю представила, как бы выглядели в ту эпоху современные звёзды футбола.

Эксперимент проводился с внешностью аргентинца Лионеля Месси, бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе.

How might today’s #WorldCup stars look if they played 50 years ago?



We’ve got some guesses...



Introducing first: @Argentina’s Leo Messi! ⏪#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/dvSLVsmx17