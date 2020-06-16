ФИФА показала, как Месси, Мбаппе и Неймар выглядели бы 50 лет назад

2 Теги фифалионель мессинеймаркилиан мбаппе

ФИФА показала, как Месси, Мбаппе и Неймар выглядели бы 50 лет назад

ФИФА отмечает 50-летие Чемпионата Мира 1970 года и по этому случаю представила, как бы выглядели в ту эпоху современные звёзды футбола.

Эксперимент проводился с внешностью аргентинца Лионеля Месси, бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе.

Напомним, что Мбаппе, в отличие от Месси и Неймара, уже является чемпионом мира. Французы выиграли мундиаль в 2018 году.

Не пропустите: Известный карикатурист запечатлел яркие моменты ЧМ-2018 в исполнении игроков сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Красота... Главное, что дрыг-ногой не пахнет...

Ответить
sashunya_borisov

Развратные девки на любой вкус ждут тебя. Регистрируйся пока это бесплатно. Все анонимно и безопасно, все девки реальные и хотят cекcа! Вот сайт ---- http://myseks.2sms.ru

Ответить

главное

Возвращение АПЛ, официальное чемпионство "Баварии" (или нет) и первый посткарантинный трофей в Италии: ТОП-5 матчей, который стоит посмотреть посреди недели

Возвращение АПЛ, официальное чемпионство "Баварии" (или нет) и первый посткарантинный трофей в Италии: ТОП-5 матчей, который стоит посмотреть посреди недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов