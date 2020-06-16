ФИФА показала, как Месси, Мбаппе и Неймар выглядели бы 50 лет назад

ФИФА отмечает 50-летие Чемпионата Мира 1970 года и по этому случаю представила, как бы выглядели в ту эпоху современные звёзды футбола.

Эксперимент проводился с внешностью аргентинца Лионеля Месси, бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе.

Напомним, что Мбаппе, в отличие от Месси и Неймара, уже является чемпионом мира. Французы выиграли мундиаль в 2018 году.

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