ФИФА показала, как Месси, Мбаппе и Неймар выглядели бы 50 лет назад
ФИФА отмечает 50-летие Чемпионата Мира 1970 года и по этому случаю представила, как бы выглядели в ту эпоху современные звёзды футбола.
Эксперимент проводился с внешностью аргентинца Лионеля Месси, бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе.
How might today’s #WorldCup stars look if they played 50 years ago?— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2020
We’ve got some guesses...
Introducing first: @Argentina’s Leo Messi! ⏪#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/dvSLVsmx17
We think the ‘70s look suits you, @neymarjr— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2020
@CBF_Futebol
#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/DuAqFp9yBw
Напомним, что Мбаппе, в отличие от Месси и Неймара, уже является чемпионом мира. Французы выиграли мундиаль в 2018 году.
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