ФИФА показала, как Роналду, Погба и Салах выглядели бы 50 лет назад
ФИФА отмечает 50-летие Чемпионата Мира 1970 года и по этому случаю представила, как бы выглядели в ту эпоху современные звёзды футбола.
Ранее эксперимент проводился с внешностью аргентинца Лионеля Месси, бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе. Новыми "жертвами" стали португалец Криштиану Роналду, француз Поль Погба и египтянин Мохамед Салах.
Напомним, что Погба, в отличие от Роналду и Салаха, уже является чемпионом мира. Французы выиграли мундиаль в 2018 году.
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|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
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|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
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|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
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|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
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|4
|Марокко
|3
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|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
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|5
|3
|Перу
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|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
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|3
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|Нигерия
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|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
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|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
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|Мексика
|3
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|3
|Южная Корея
|3
|3
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|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
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|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
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|4
|4
|Польша
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|3