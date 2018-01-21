ФИФА получила взятку в размере 100 миллионов долларов за обеспечение победы Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022

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ФИФА получила взятку в размере 100 миллионов долларов за обеспечение победы Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022

Катарский телеканал beIN Sports заплатил ФИФА долларов за право проведения в стране Чемпионата Мира-2022, сообщает Mail on Sunday.

По сведениям источника, пресс-служба канала не отрицает перевод средств, но называется их "производственным взносом". При этом экс-президент ФИФА Зепп Блаттер изначально не хотел отдавать мундиаль Катару. Но затем передумал в обмен на обещание эмира Катара, что катарец Мохаммед бин Хаммам не будет участвовать в выборах главы ФИФА.

Также есть информация о том, что экс-член исполкома ФИФА Франц Беккенбауэр получил взятку от Австралии за поддержку заявку этой страны при выбора места проведения ЧМ-2022.

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