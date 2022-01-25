ФИФА получила жалобу на ЦСКА: подробности
Фото инстаграм ЦСКА
Московский ЦСКА может столкнуться с проблемами из-за своего отказа отпускать новичка Хесуса Медину в сборную Парагвая.
По информации La Nacion, парагвайская ассоциация футбола уже пожаловалась в ФИФА и потребовала разобраться в ситуации.
Напомним, что 24-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента, заключив контракт до 2025 года. Сейчас он готовится с командой ко второй части сезона на сборе в Испании.
Сборная Парагвая сыграет в рамках квалификации ЧМ-2022 с Уругваем (28 января) и Бразилией (2 февраля).
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