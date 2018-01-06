ФИФА попросила предоставить допинг-пробы 11 игроков РФПЛ

ФИФА сделала запрос в РФС о допинг-пробах 11 игроков РФПЛ.

"Из 11 футболистов, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют игроки "Анжи", "Крыльев Советов" и "Ахмата". Все допинг-пробы у футболистов были взяты в 2012-13 годах в момент их нахождения в расположении своих клубов" - заявил источник информации.

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